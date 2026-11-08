Trump confirma ataques limitados de EUA contra Irán

El presidente de EUA Donald Trump confirmó operaciones militares de Estados Unidos contra un sistema antiaéreo iraní en la isla de Qeshm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que las fuerzas militares de su país realizaron nuevos ataques de alcance limitado contra Irán, dirigidos a un sistema de defensa antiaérea que, aseguró, fue destruido pocos minutos después de la operación.

Al ser cuestionado por periodistas sobre la acción militar, el mandatario evitó ofrecer detalles y describió el operativo como una intervención menor.

“No quiero hablar de eso. Hacemos ataques menores, pero construyeron un pequeño dispositivo antiaéreo y lo destruimos en unos 15 minutos, quizá cinco”, declaró Trump poco después de llegar a West Palm Beach, Florida.

Medios estatales de Irán informaron que se escucharon dos explosiones en la zona de Suza, ubicada en la isla de Qeshm, dentro del estratégico estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es una ruta fundamental para el transporte internacional de petróleo. Sin embargo, Trump no precisó cuándo se efectuó el ataque ni proporcionó información sobre los daños ocasionados.

Estados Unidos mantendría ataques focalizados en Ormuz

Reportes de medios como The Wall Street Journal señalan que Estados Unidos ha mantenido durante varias semanas operaciones militares limitadas y dirigidas contra infraestructura de defensa en la isla iraní.

De acuerdo con esas informaciones, el objetivo de estas acciones sería debilitar las instalaciones que Irán utiliza para mantener el control sobre el estrecho de Ormuz.