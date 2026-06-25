Trump condiciona firma de ley de vivienda a reforma electoral

Donald Trump aplazó la firma de una ley de vivienda para exigir la aprobación de su reforma electoral en el Congreso de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no firmará una amplia ley de vivienda prevista para este miércoles hasta que el Congreso apruebe una controvertida reforma electoral impulsada por su administración.

La decisión fue comunicada a través de su red social Truth Social, donde señaló que se cancelaban los actos programados relacionados con la firma de la legislación hasta avanzar en la aprobación de la llamada “Save America Act”, que calificó como una emergencia nacional.

Una ley de vivienda en pausa

La iniciativa de vivienda, aprobada recientemente por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso, busca aumentar la oferta habitacional, agilizar la construcción de viviendas asequibles y limitar la participación de grandes inversionistas en la compra de casas unifamiliares.

Se trataba de una de las reformas federales más importantes en materia de vivienda en décadas, en un contexto de creciente preocupación por el aumento de precios en el mercado inmobiliario estadounidense.

Reforma electoral genera controversia

En contraste, la reforma electoral promovida por Trump plantea requisitos más estrictos para el registro de votantes en elecciones federales, incluyendo la obligación de presentar documentación que acredite ciudadanía estadounidense y una identificación oficial con fotografía.

La propuesta ha enfrentado repetidos rechazos en el Congreso desde marzo, mientras legisladores demócratas advierten que podría limitar el acceso al voto de millones de ciudadanos.

La decisión de posponer la firma de la ley de vivienda añade tensión al debate político en Washington, especialmente en un momento en que el costo de la vivienda se mantiene como una de las principales preocupaciones de la población estadounidense.

El futuro de ambas iniciativas dependerá ahora de las negociaciones legislativas en el Congreso, donde la reforma electoral continúa siendo el principal punto de conflicto entre partidos.