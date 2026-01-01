Trump comparte duro editorial contra Putin por guerra en Ucrania

Donald Trump difundió un editorial del New York Post que acusa a Vladímir Putin de mentir, despreciar a EE.UU. y basar la guerra en Ucrania en una farsa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en redes sociales un artículo extremadamente crítico contra su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el que se le acusa de mentir, despreciar a Estados Unidos y sostener la guerra en Ucrania a partir de una narrativa falsa.

El texto difundido por Trump a través de su red Truth Social corresponde a un editorial del tabloide conservador The New York Post, publicado el martes, y marca un tono inusualmente duro hacia el mandatario ruso.

Acusan a Putin de mentir sobre supuesto ataque

El editorial señala que, tras un reciente encuentro entre Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelensky para analizar un plan de paz, en el que Kiev mostró disposición a ceder en ciertas áreas, existía un “optimismo cauteloso”.

Sin embargo, el texto afirma que Putin respondió con “mentiras, odio y muerte”, aludiendo a un supuesto ataque con drones de Ucrania contra una de sus residencias en Nóvgorod, del cual, según el artículo, no se han presentado pruebas, por lo que podría tratarse de una narrativa inventada para justificar el rechazo ruso a los avances diplomáticos.

Denuncian violencia contra civiles ucranianos

El editorial subraya que resulta “irónico” que el Kremlin exprese indignación cuando, según el texto, Rusia ha atacado deliberadamente edificios residenciales, centrales eléctricas, además de secuestrar niños y haber intentado asesinar a Zelensky.

Incluso sostiene que la ofensiva rusa es una farsa disfrazada de “operación militar especial” para “desnazificar” Ucrania, un país que no está gobernado por nazis.

Llamado a endurecer presión contra Rusia

El artículo concluye que Putin “desprecia a Estados Unidos” y no es un mediador confiable, además de destacar que Rusia se opone a la agenda de Trump al respaldar a Irán, Corea del Norte y Venezuela, por lo que exhorta a incrementar la presión y la mano dura contra Moscú.

Contraste con posturas previas de Trump

El tono del editorial contrasta con las declaraciones pasadas de Trump, quien durante sus dos mandatos ha elogiado en diversas ocasiones a Putin y se ha mostrado crítico con Ucrania, llegando incluso a señalar que Zelensky no tenía “las cartas para ganar” el conflicto.

La difusión del texto reaviva el debate sobre la postura del mandatario estadounidense frente a la guerra en Ucrania y su relación con el Kremlin.