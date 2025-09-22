Trump cierra investigación sobre "zar fronterizo" por soborno

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump cerró una investigación contra Tom Homan, mejor conocido como "zar fronterizo", luego de aceptar presuntamente por un soborno antes del retorno de entonces candidato a la Casa Blanca.
De acuerdo con fuentes, Homan fue captado cuando aceptaba una bolsa con aproximadamente 50,000 dólares en efectivos en septiembre de 2024.
En ese momento, Homan no era funcionario, pero era candidato a ocupar un alto cargo en materia de inmigración.
Fuentes cercanas aseguraron que el Departamento de Justicia inició una investigación por soborno, pero Trump cerró la carpeta al asegurar que faltaban pruebas creíbles para seguir sosteniendo el caso.
La investigación surgió a raíz de una investigación en torno a un empersario ligado a la seguridad fronteriza, que fue el que presuntamente remitió a los agentes a Homan para conseguir contratos.
El "zar fronterizo" encabezó un proyecto contra la inmigración que caracterizó la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.
Se estima que más de 200,000 personas han sido deportadas durante los ocho meses de administración del republicano