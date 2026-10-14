Trump cesa a su embajadora en Grecia tras varios escándalos

El propio Trump había dicho el lunes a periodistas que estaba estudiando destituir a la diplomática, de quien se mostró decepcionado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cesado a su embajadora en Grecia, Kimberly Guilfoyle, tras las polémicas revelaciones publicadas en los últimos días por la prensa, anunció este martes la Casa Blanca.

"Hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que dimita. Ha sido un gran activo para el equipo y le deseamos lo mejor", declaró la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, en su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo el lunes.

El propio Trump había dicho el lunes a periodistas que estaba estudiando destituir a la diplomática, de quien se mostró decepcionado.

Según audios publicados por The Wall Street Journal, Guilfoyle habría presumido de que empresarios griegos le pagaban viajes de lujo y habría prometido un trato privilegiado a un empresario estadounidense a cambio de que consiguiera una invitación para una cena en honor a Eric Trump, tercer hijo del mandatario.

El mismo diario publicó días antes que Guilfoyle habría pedido a un donante republicano que saldara una deuda de 100,000 dólares de su tarjeta de crédito antes de su audiencia de confirmación en el Senado, en julio de 2025, a cambio de facilitarle acceso a la Casa Blanca.

El medio también informó de que, durante una cena celebrada en marzo con funcionarios griegos y estadounidenses, la diplomática atribuyó la caída del Gobierno rumano a la presión de la Administración Trump y afirmó que Washington podía propiciar cambios similares en otros países, incluida Grecia.

Algunas de estas revelaciones salieron a la luz durante la visita que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizó la semana pasada a Grecia, donde defendió la labor de la embajadora.

Guilfoyle, exesposa del actual gobernador de California, Gavin Newsom, y exprometida de Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, es una exfiscal que también trabajó como comentarista en la cadena Fox News.