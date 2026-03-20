Trump bromea sobre Pearl Harbor para explicar ataque

El mandatario respondió a cuestionamientos sobre la falta de aviso previo a sus aliados respecto a bombardeos contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia este jueves al hacer un comentario en tono de broma sobre el ataque a Pearl Harbor durante una reunión con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Durante el encuentro en la Casa Blanca, el mandatario respondió a cuestionamientos sobre la falta de aviso previo a sus aliados respecto a bombardeos contra Irán, señalando que la estrategia estadounidense se basó en mantener el factor sorpresa.

“No es conveniente anticipar cada movimiento. Cuando actuamos, lo hicimos con fuerza y sin alertar a nadie, precisamente para sorprender”, explicó ante un periodista japonés.

Broma revive episodio histórico sensible

En ese contexto, Trump lanzó un comentario que aludía al ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, lo que provocó incomodidad por tratarse de un episodio delicado en la historia entre ambos países.

"¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron de lo de Pearl Harbor?"

El presidente añadió que Japón "sabe más de sorpresas", en referencia a ese hecho histórico que marcó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

El ataque, ocurrido en Hawái, dejó más de 2 mil 400 estadounidenses muertos y, hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, era considerado el mayor golpe sufrido por el país en su territorio.

Relación diplomática y antecedentes

Este tipo de referencias suele evitarse en el diálogo entre Washington y Tokio, debido a la sensibilidad histórica que aún persiste, junto con otros episodios como el uso de bombas atómicas en Japón al final del conflicto.

El comentario se suma a otros momentos en los que Trump ha recurrido a referencias históricas durante encuentros con líderes internacionales.