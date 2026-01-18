Trump baila 'gasolina' de Daddy Yankee tras bajar el precio

La Casa Blanca asegura que se reportan precios por debajo de los tres dólares, y en un tiktok aparece el presidente realizando su baile característico

La Casa Blanca publicó un video en TikTok para destacar la reducción en el costo del combustible, mientras datos oficiales del propio gobierno confirman que el promedio nacional se mantiene por debajo de los tres dólares por galón desde octubre.

En paralelo, la información estadística proviene del Departamento de Energía de EUA, lo que permite contrastar el contenido del video con cifras verificables.

¿Cómo es el video difundido por la Casa Blanca en TikTok?

El clip combina imágenes del presidente Donald Trump durante actividades públicas con mensajes gráficos que señalan “promesas cumplidas”, mientras de fondo se escucha la canción “Gasolina”, interpretada por Daddy Yankee.

En la secuencia se muestran precios del galón de gasolina en distintos puntos del país, con ejemplos concretos que refuerzan el mensaje de reducción en los costos del combustible.

¿Qué precios de gasolina se muestran en distintas ciudades de EUA?

De acuerdo con el contenido del video, algunos de los precios destacados corresponden a:

Easley, Carolina del Sur: 2.25 dólares por galón.

2.25 dólares por galón. Sur de Mississippi: 2.19 dólares por galón.

2.19 dólares por galón. Fort Worth, Texas: 1.92 dólares por galón.

1.92 dólares por galón. Portland, Oregon: 2.92 dólares por galón.

2.92 dólares por galón. Hanover, Pennsylvania: 2.60 dólares por galón.

2.60 dólares por galón. Columbus, Ohio: 2.25 dólares por galón.

El propio video asegura que decenas de estados reportan precios por debajo de los tres dólares. En la parte final aparece un breve fragmento del presidente Trump realizando un gesto de baile característico.

La publicación alcanzó una amplia difusión, con más de 8 millones de reproducciones y más de 1 millón de interacciones en TikTok.

¿Qué dicen los datos oficiales sobre el precio de la gasolina?

Las cifras del Departamento de Energía de EUA confirman que el precio promedio nacional de la gasolina regular se mantiene por debajo de los 3 dólares por galón desde mediados de octubre.

El dato más reciente, ubica el promedio nacional en 2.665 dólares por galón. Los registros históricos muestran que durante 2025 ya se habían presentado descensos similares, incluyendo un breve periodo en junio cuando el precio bajó a 2.99 dólares.

¿Cuántos estados registran gasolina por debajo de los tres dólares?

Según lo señalado en el propio material oficial, actualmente hay 43 estados con precios promedio por debajo de los tres dólares por galón. No obstante, persisten variaciones regionales, como en el caso de Portland, donde el costo se mantiene más elevado en comparación con otras zonas del país.

Es importante mencionar, que más allá del discurso político, el costo del combustible está vinculado al comportamiento del mercado internacional del petróleo.