Trump aumenta aranceles al 15% tras fallo de la Corte Suprema

El fallo afecta la tarifa global base, los gravámenes recíprocos a socios comerciales y aranceles adicionales a México, Canadá, India y Brasil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado 21 de febrero que elevará de inmediato al 15% el arancel global a las importaciones de todos los países, apenas un día después de que la Corte Suprema de EUA fallara en contra de su política de gravámenes. El anuncio se realizó a través de su plataforma Truth Social, donde calificó la decisión judicial como “ridícula” y “extraordinariamente antiestadounidense”.

Orden previa y alcance de la medida

El viernes, Trump había firmado una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10%, que entraría en vigor el 24 de febrero por 150 días, con exenciones para ciertos sectores como la industria farmacéutica y los bienes provenientes de México y Canadá bajo acuerdos comerciales.

Con la nueva tasa del 15%, la medida alcanzará a países o bloques con tratados comerciales con Washington, incluyendo Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán. No obstante, la ley solo permite incrementar los gravámenes hasta ese nivel y por un periodo máximo de 150 días, dejando incertidumbre sobre su implementación a largo plazo.

Impacto del fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema, con seis votos a favor de la mayoría de nueve jueces, determinó que Trump no puede justificar estos aranceles bajo el argumento de una emergencia económica. El fallo afecta la tarifa global base, los gravámenes recíprocos a socios comerciales y los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá, así como los del 50% a India y Brasil, este último en represalia por la condena a Jair Bolsonaro.

Estrategia futura y revisión de tarifas

Pese al revés judicial, Trump aseguró que en los próximos meses su administración revisará y establecerá nuevas tarifas dentro de los márgenes legales permitidos, con el objetivo de fortalecer la economía estadounidense y proteger la industria nacional. La medida refleja su enfoque continuista sobre políticas comerciales agresivas, aun frente a limitaciones legales impuestas por el Supremo.