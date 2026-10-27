Trump ataca a Bill Maher y lo tacha de 'completo fracasado'

La publicación llega unos días después de que ambos compartieran una cena en la Casa Blanca y se trata de una publicación extensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este domingo una publicación en la red social Truth Social en la que critica duramente a Bill Maher, presentador del programa 'Real Time con Bill Maher' (HBO), al que define como "un completo fracasado".

La publicación llega unos días después de que ambos compartieran una cena en la Casa Blanca y se trata de una publicación extensa, de más de mil palabras.

Trump señala que el programa de Maher tiene baja audiencia en una cadena, HBO, que a su juicio "también tiene baja audiencia". "No es una buena persona, y lo que dice no es lo que realmente cree. Tiene que complacer a su base, compuesta en su mayoría por perdedores y gente a la que no le gusta trabajar", asegura.

Maher se refirió en su programa del viernes al presidente, en una serie de chistes en los que se burlaba de sus bajos índices de aprobación y de sus recientes comentarios sobre el físico masculino, y hacía referencia a su propia visita reciente a la Casa Blanca.

"Resulta un tanto extraño que Trump no pare de deshacerse en comentarios sobre los cuerpos de los hombres: lo guapos que son, sus mandíbulas, sus traseros, su físico en general -señaló Maher-. Me siento un poco dolido. Estuve allí cenando durante cuatro horas la semana pasada y no dijo nada".

El mandatario dirige sus críticas también hacia el productor de 'Real Time con Bill Maher', Chuck LaBella, que ha colaborado con el presentador en distintos programas, y que al parecer también trabajó en el reality show de Trump, 'The Apprentice', y que según palabras del presidente estadounidense era el "chico de los recados".

Según la versión de Trump, durante los últimos años, LaBella no ha parado de llamarle y asegurarle que Bill Maher le respeta y aprecia y que ambos querían que participara en el programa. "¡Eso no va a ocurrir! Cuando he visto el programa, siempre termina con deshonestidad, al menos en lo que a mí respecta".