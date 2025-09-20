Trump asegura que un acuerdo sobre TikTok 'está en camino'

Trump afirmó que un acuerdo con China para permitir que TikTok siga operando en EUA. 'está en camino', tras conversar casi dos horas con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que un acuerdo con China para que la red social TikTok pueda seguir funcionando en el país "está en camino", después de haber conversado durante casi dos horas con el presidente chino, Xi Jinping.

En declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el mandatario agregó además que el pacto permitirá a su país tener un "control férreo" sobre el contenido que se comparte en la aplicación, popular especialmente entre los jóvenes.

Trump y Xi se mostraron satisfechos hoy tras conseguir avances en el acuerdo durante una llamada telefónica donde también trataron de acercar posiciones en temas comerciales.

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump calificó la llamada de "muy productiva" y añadió que agradece "la aprobación sobre TikTok" y los progresos obtenidos, aunque no dio ningún dato concreto sobre el acuerdo marco, preacordado ya en la reunión que representantes de Washington y Pekín celebraron esta semana en Madrid.

El líder chino, por su parte, dijo en un comunicado compartido por medios estatales que "respeta la voluntad de las empresas" de ambos países que deben negociar un modelo que evite que la popular plataforma de videos cortos deje de operar en suelo estadounidense.

En 2024, el Congreso estableció que, para que TikTok no sea cerrada en EUA. la sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano debe quedar lo suficientemente desligada de la matriz china, ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

La Casa Blanca había dicho que ByteDance podría tener una participación pequeña en la nueva sociedad operadora, aunque las palabras de Xi publicadas hoy apuntan a que China podría haber logrado de EUA. un marco que favorezca más a la matriz china o a otras corporaciones del gigante asiático.

A falta de que los detalles importantes del pacto se ratifiquen, esta semana Trump amplió (por cuarta vez este año) el plazo para que TikTok pueda seguir disponible en suelo estadounidense, donde funcionará al menos hasta el 16 de diciembre.