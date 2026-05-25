Trump asegura que negociaciones 'constructivas' con Irán avanzan

El presidente estadounidense afirmó que las conversaciones marchan positivamente, aunque insistió en que no apresurará un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que las negociaciones con Irán continúan avanzando “de manera ordenada y constructiva”, aunque dejó claro que su administración no tiene prisa por cerrar un acuerdo definitivo.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó que instruyó a su equipo negociador a actuar con cautela y garantizar que cualquier pacto represente beneficios reales para Washington.

“Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes para que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”, escribió.

Trump mantendrá bloqueo marítimo contra Irán

El mandatario republicano señaló además que el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos a puertos iraníes permanecerá vigente mientras no exista un acuerdo plenamente firmado y certificado.

Según explicó, las restricciones han provocado el desvío de aproximadamente un centenar de embarcaciones, medida que considera clave dentro de la presión diplomática sobre Teherán.

“Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. No puede haber errores”, agregó.

Aunque reconoció que la relación entre ambos países se ha vuelto “más profesional y productiva”, Trump reiteró que Irán no podrá desarrollar ni obtener armamento nuclear bajo ningún escenario.

El republicano insistió en que uno de los principales objetivos de las negociaciones es impedir que Teherán tenga acceso a armas atómicas.

Filtraciones revelan posibles términos del acuerdo

De acuerdo con reportes filtrados a medios estadounidenses, el posible acuerdo entre Washington y Teherán incluiría diversos puntos estratégicos, entre ellos:

La reapertura del estrecho de Ormuz.

El levantamiento de sanciones económicas contra Irán.

La liberación de fondos iraníes congelados.

Una tregua de 60 días para negociar un nuevo pacto nuclear.

Sin embargo, el borrador ha generado críticas entre algunos senadores republicanos, quienes consideran que Estados Unidos estaría haciendo demasiadas concesiones frente a la República Islámica.

Durante su mensaje, Trump defendió las negociaciones actuales y aseguró que el nuevo acuerdo sería muy diferente al firmado en 2015 durante la administración de Barack Obama.

El presidente republicano volvió a calificar ese pacto como “uno de los peores” acuerdos firmados por Estados Unidos, argumentando que permitía a Irán avanzar eventualmente hacia el desarrollo nuclear.

Cabe recordar que Trump abandonó oficialmente el acuerdo nuclear con Irán durante su primer mandato presidencial.