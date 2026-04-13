Trump asegura que Irán volverá a negociar con Estados Unidos

El mandatario federal de Estados Unidos afirmó que Teherán 'no tiene opciones' tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán regresará a la mesa de negociaciones, luego de que las conversaciones sostenidas en Islamabad concluyeran sin acuerdos.

En una entrevista, el mandatario republicano se mostró confiado en que Teherán retomará el diálogo.

“Pronostico que volverán y nos darán todo lo que queremos”, declaró, al tiempo que subrayó que su administración busca concesiones totales por parte del gobierno iraní.

“No tienen opciones”, afirma

Trump sostuvo que Irán enfrenta una posición débil frente a Estados Unidos, asegurando que su país podría imponerse rápidamente en un eventual conflicto.

Además, defendió sus declaraciones previas en las que advirtió sobre el fin de la “civilización” iraní, señalando que dichos comentarios influyeron para que el país asiático accediera a negociar.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán sostuvieron más de 20 horas de reuniones en Islamabad, en lo que representó uno de los encuentros de más alto nivel entre ambas naciones en décadas.

Sin embargo, el diálogo concluyó sin avances concretos, lo que mantiene la tensión entre ambos países.

Tras el fracaso de las conversaciones, Trump anunció que su gobierno bloqueará el estrecho de Ormuz, argumentando que Irán se niega a abandonar sus ambiciones nucleares.