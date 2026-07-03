Trump asegura que evitó 'ocho guerras' con aranceles

Donald Trump defendió su política comercial y afirmó que los aranceles le permitieron evitar conflictos internacionales y reforzar la posición de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los aranceles impuestos tras su regreso a la Casa Blanca también han funcionado como una herramienta de presión diplomática y aseguró que gracias a esa estrategia logró detener "ocho guerras".

Durante una entrevista con CNBC, el mandatario sostuvo que llegó a amenazar a diversos países con imponer gravámenes de hasta 200 % como mecanismo de disuasión en momentos de tensión internacional, aunque no precisó cuáles fueron esos casos.

Defiende el uso de los aranceles

Trump aseguró que su estrategia ha sido reconocida por distintos actores internacionales y consideró que utilizar los aranceles como instrumento de presión diplomática es una práctica "muy estadounidense".

Las declaraciones se producen semanas después de que, el pasado 12 de junio, un tribunal federal de apelaciones permitiera que su administración continúe aplicando el arancel global del 10 % impuesto en febrero, luego de que la Corte Suprema invalidara gran parte del esquema arancelario anterior.

La resolución judicial autorizó el cobro temporal de las tarifas mientras continúa el proceso legal relacionado con los gravámenes aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, cuya vigencia está prevista hasta finales de julio, salvo que el Congreso decida extenderla.

Habla sobre Irán y el estrecho de Ormuz

En la entrevista, Trump también defendió la política de su administración respecto a Irán y justificó la operación estadounidense para bloquear el estrecho de Ormuz, al asegurar que el enclave representaba "un muro de acero".

El presidente reiteró que las acciones emprendidas no constituyen una guerra, sino un proceso de "desnuclearización de Irán", al insistir en que no se debe permitir que ese país desarrolle un arma nuclear.

Inteligencia artificial y competencia con China

Trump destacó además la expansión de la industria de semiconductores en Estados Unidos y afirmó que el país alcanzará una posición dominante en ese sector, al considerarlo fundamental para la seguridad nacional.

El mandatario vinculó tanto la política comercial como el desarrollo de la inteligencia artificial con la competencia estratégica frente a China, al sostener que Estados Unidos mantiene una ventaja considerable en esa tecnología.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno estadounidense adquiera una participación del 5 % en OpenAI, como reportó previamente el Financial Times, Trump evitó confirmarlo. En cambio, recordó que el Gobierno mantiene una participación en Intel y afirmó que en ese caso buscó intervenir para resolver los problemas de la compañía a cambio de una participación accionaria.