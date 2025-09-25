Trump arremete contra la ABC por el regreso de Kimmel

Jimmy Kimmel regresó a su programa nocturno después de que la cadena ABC lo suspendió la semana pasada por los comentarios del humorista sobre Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la cadena ABC por "devolver el trabajo" al humorista Jimmy Kimmel, quien reproduce en la televisión "BASURA" demócrata, lo que, a juicio del presidente y magnate, puede suponer una "contribución ilegal" en la campaña de los demócratas.

"Creo que vamos a poner a prueba a la ABC en este asunto", publicó Trump en su red social, Truth Social, recordando que la cadena tuvo que pagarle 16 millones de dólares en un litigio anterior por difamación.

El presidente republicano lo dijo después de que Jimmy Kimmel regresara a su programa nocturno tras suspenderlo la cadena ABC la semana pasada por los comentarios del humorista sobre Charlie Kirk, comentarios por los que se disculpó en su regreso a la pequeña pantalla.

Kimmel arremetió también contra Donald Trump por "no aguantar las bromas", y aseveró, en su monólogo inicial: "No podemos permitir que nuestro Gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión".

"No puedo creer que la ABC Fake News le haya devuelto a Jimmy Kimmel el trabajo. ¡La ABC dijo a la Casa Blanca que su show estaba cancelado! Algo pasó entre ese momento y ahora, porque su audiencia (la del presentador) SE HA IDO, y su 'talento' nunca estuvo", escribió Trump en su mensaje en Truth Social.

También se preguntó por qué querría la cadena de vuelta "a alguien que lo hace tan mal", que "no es divertido" y que "pone en peligro a la cadena al reproducir" la "BASURA" demócrata, y, en este sentido, defendió que Kimmel es "otro brazo más" del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés).

"Según tengo entendido, eso sería una importante contribución ilegal a la campaña. Creo que vamos a poner a prueba a ABC en este asunto. Veamos cómo nos va", aseveró Trump en un mensaje que terminó diciendo: "Dejemos que Jimmy Kimmel se pudra en sus malas audiencias".