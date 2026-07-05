Trump arremete contra Europa por su política migratoria

Donald Trump volvió a cuestionar las políticas migratorias de Europa y lanzó nuevas críticas contra la OTAN y sus aliados europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar este sábado las políticas migratorias de varios países europeos y advirtió sobre las consecuencias de recibir a personas provenientes de lo que calificó como "países del tercer mundo".

A través de Truth Social, el mandatario aseguró que Europa enfrenta un deterioro debido a sus políticas migratorias.

"Europa está aprendiendo que, cuando acoges a delincuentes del tercer mundo, te conviertes en un país del tercer mundo", escribió Trump.

El presidente añadió que este cambio ocurre "rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos" y afirmó que su regreso a la Casa Blanca ocurrió "justo a tiempo", al insistir en que evitó una "invasión migrante" en Estados Unidos.

Reitera su discurso sobre migración

Durante las celebraciones por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, Trump también advirtió sobre la llegada de personas que, según dijo, no comparten los valores del país.

Desde su retorno al poder en 2025, el mandatario ha endurecido su postura en materia migratoria y ha expresado en diversas ocasiones sus diferencias con los gobiernos europeos.

Nuevos cuestionamientos a Europa y la OTAN

Trump y miembros de su administración también han criticado recientemente las políticas ambientales y migratorias de varios países europeos y los han señalado por no respaldar a Estados Unidos durante el conflicto con Irán.

Entre los países mencionados por el mandatario se encuentran España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, a los que reprochó no brindar apoyo logístico para la reapertura del estrecho de Ormuz ni facilitar el acceso a bases militares durante momentos clave del conflicto.

Asimismo, volvió a cuestionar el funcionamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el reparto de responsabilidades entre sus integrantes.

El presidente indicó que asistirá la próxima semana a la cumbre de la alianza en Turquía "solo por respeto" al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y reiteró que considera a la OTAN un "tigre de papel".

También insinuó nuevamente la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la organización, aunque para ello requeriría la aprobación del Congreso.

Trump también advirtió que podría imponer un arancel del 100 % a las importaciones procedentes de Europa si prospera la propuesta del Parlamento Europeo de establecer un impuesto común para multinacionales digitales como Google, Apple, Meta y Amazon.