Trump arremete contra el Nobel de la Paz y reclama el premio

Donald Trump calificó de corrupto al comité del Nobel de la Paz tras premiar a Navi Pillay y aseguró que él merecía recibir el galardón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al comité del Premio Nobel de la Paz después de que la jueza sudafricana Navanethem “Navi” Pillay recibiera el galardón.

El mandatario la calificó como una persona desconocida, tachó de “corrupto” al comité y volvió a asegurar que él debía haber sido el ganador.

Durante un mitin en Syracuse, Nueva York, Trump afirmó que nunca había oído hablar de Pillay, aunque posteriormente la describió como una persona liberal que trabaja en Naciones Unidas y la felicitó por el reconocimiento.

Trump califica de “corrupto” al comité del Nobel

Tras la entrega del premio a Pillay, exjueza y cocreadora de la Corte Penal Internacional (CPI), Trump arremetió contra los responsables del galardón y aseguró que la decisión desacreditó al premio.

El mandatario calificó a los integrantes del comité como “ideólogos radicales” y los acusó de ser antidemocráticos y enemigos de la civilización. También insistió en que Estados Unidos, bajo su presidencia, debió recibir el Nobel de la Paz.

Sus declaraciones se produjeron en medio de la polémica por las sanciones estadounidenses contra la CPI, después de que Pillay fuera reconocida. La jueza formó parte de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.

Trump se atribuye avances en conflictos internacionales

Durante su discurso, Trump volvió a atribuirse el mérito de haber resuelto distintos conflictos internacionales. Entre ellos, mencionó el enfrentamiento entre Israel y Hamás y aseguró que la situación había cambiado.

También afirmó que sus acciones impidieron que Irán desarrollara un arma nuclear y provocara una crisis de mayores dimensiones en Medio Oriente.

El presidente estadounidense ha reclamado en distintas ocasiones el Premio Nobel de la Paz, argumentando que sus intervenciones y gestiones internacionales justificaban el reconocimiento.

Trump menciona a María Corina Machado y a Venezuela

El mandatario también recordó que la líder opositora venezolana María Corina Machado le regaló su Premio Nobel de la Paz el año pasado, según afirmó durante el mitin.

Trump aprovechó el tema para referirse a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y a sus planes sobre el futuro del país sudamericano. Aseguró que había sacado del poder al presidente Nicolás Maduro y que buscaba convertir a Venezuela en una democracia próspera.

En referencia al petróleo venezolano, el mandatario utilizó la frase “al vencedor le corresponde el botín” y sostuvo que Estados Unidos merecía obtener beneficios de sus acciones en el país.