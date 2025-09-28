Trump apunta a otro exdirector de FBI por 'infiltrar' agentes

El mandatario afirmó que Christopher Wray tiene 'grandes explicaciones que dar' al acusarlo de infiltrar agentes del FBI en el asalto al Capitolio del 2021

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apuntó a otro ex director del FBI por infiltrar agentes en el asalto al Capitolio registrado el 6 de enero de 2021, quienes presuntamente actuaron como "agitadores" según su testimonio.

El mandatario pidió conocer la identidad de todos los supuestos agentes infiltrados y "qué estaban haciendo ese histórico' día".

También afirmó que el entonces director del FBI, Christopher Wray, tiene "grandes explicaciones que dar" sobre lo sucedido.

"Muchos grandes patriotas estadounidenses tuvieron que pagar un precio muy alto sólo por amor a su país. Les debo esta investigación sobre 'policías sucios y políticos corruptos" enfatizó.

En su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano indultó y conmitó las penas de todos los condenados por el asalto del Capitolio.

En diciembre del 2024, el entonces inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, publicó un informe donde niega que existiera pruebas de la participación de supuestos agentes del FBI en dicho asalto.

No obstante, Trump señaló a Wray días después de que se conociera la imputación contra el también exdirector del FBI, James Comey. A este último se le acusa de mentir durante una comparecencia en 2020, al negar que filtró a la investigación sobre los supuestos vínculos entre la campaña de Trump y Rusia.