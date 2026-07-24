Trump aplica aranceles a México por no combatir trabajo forzoso

El presidente de los Estados Unidos anunció que esta nueva aplicación económica rondará hasta un 12.5% para 60 economías del mundo

Estados Unidos impuso este jueves un arancel de aproximadamente 10% a México y 59 países por no "combatir el trabajo forzoso".

El presidente Donald Trump anunció que esta nueva aplicación económica rondará entre el 10% y 12.5% para 60 economías del mundo, con base en una investigación sobre los "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso" efectuados por los sancionados.

De acuerdo con el embajador representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, afirmó que dicha decisión busca combatir la violación a los derechos humanos de las naciones sancionadas.

"El presidente Trump reconoce que décadas de llamados morales no han logrado erradicar el trabajo forzado de las cadenas globales de suministro. Estados Unidos mantiene una prohibición sobre estas importaciones desde hace casi un siglo y es momento de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", señaló el funcionario.

Esta medida es el último esfuerzo de la Casa Blanca para restaurar la visión de campaña del presidente Donald Trump de un arancel casi global, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara en febrero sus aranceles "recíprocos" del 10% al 50% impuestos el año pasado bajo una ley de emergencias nacionales para intentar reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

Entre los países sancionados se encuentra el también miembro del T-MEC, Canadá, así como Argentina, Ecuador, Pakistán, Sri Lanka, Reino Unido, entre otros.

Por otra parte, diversos medios indicaron que existen otros 45 países a quienes se les impondrá el 12.5%, pero la administración estadounidense todavía no ha publicado oficialmente el listado completo en el comunicado difundido este jueves. Sin embargo, sí trascendió que en la lista se encuentran algunas naciones emergentes como Corea del Sur, China, India y Brasil.