Trump aplaza ataques a Irán y abre ventana para acuerdo

El presidente de EUA asegura que Teherán busca negociar mientras pospone ofensiva militar cinco días; Irán niega contactos y crece la tensión energética global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que “Irán realmente quiere llegar a un acuerdo” y que este podría concretarse en los próximos cinco días, en medio de una escalada de tensiones entre ambas naciones.

En declaraciones a la cadena Fox News, el mandatario indicó que ordenó a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares previstos contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes. La decisión, explicó, responde a “conversaciones productivas” entre Washington y Teherán orientadas a reducir las hostilidades.

Trump reiteró en entrevista con CNBC que su administración está decidida a alcanzar un acuerdo con Irán. Añadió que las conversaciones han sido intensas y expresó su esperanza de lograr avances significativos, al tiempo que sugirió que la situación en el país persa podría interpretarse como un cambio de régimen.

Irán niega negociaciones y eleva el tono

Pese a las declaraciones del mandatario estadounidense, medios estatales iraníes negaron categóricamente la existencia de contactos, ya sean directos o indirectos, entre ambas naciones.

“No ha habido negociación ni la hay”, señalaron, advirtiendo además que la actual situación no permitirá una normalización del mercado energético ni la reapertura del Estrecho de Ormuz en las condiciones previas al conflicto.

El pasado sábado, Trump lanzó un ultimátum a través de Truth Social, exigiendo a Irán abrir “totalmente, sin amenazas” el Estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, bajo la amenaza de atacar y “aniquilar” su infraestructura energética.

Sin embargo, tras vencer el plazo este lunes, el presidente optó por aplazar la ofensiva durante cinco días, luego de que —según reportes iraníes— Teherán advirtiera que respondería atacando infraestructura energética estadounidense en caso de ser bombardeado.

Escalada regional y riesgos económicos

La ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán ha desencadenado una cadena de represalias que involucra a aliados en la región, aumentando el riesgo de una escalada mayor.

Autoridades iraníes ya habían advertido que, ante nuevos ataques, su respuesta no tendría “contención” y que hasta ahora solo han empleado “una fracción” de su capacidad militar.

En paralelo, los mercados internacionales reaccionan con volatilidad. La incertidumbre sobre el cierre del Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas mundial— amenaza con elevar los precios energéticos y profundizar la inestabilidad económica global.