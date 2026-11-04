Trump anuncia que suspenderá ayuda militar a Israel a fin de año

Donald Trump anunció que planea retirar 4 mil millones de dólares anuales en ayuda militar y económica a Israel a finales de 2026, tras acuerdo con Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que planea cortar 4,000 millones de dólares anuales en ayuda militar y económica a Israel a finales de 2026 porque ese país "no lo necesita", en una decisión tomada tras hablar con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Preguntado, el presidente precisó que este monto se puede considerar "ayuda militar o dinero en efectivo".

"Les damos 4,000 millones de dólares en bienes y dinero, y no lo necesitan (...) Israel es el país al que más ayudamos, le damos más que a ningún otro y ya no lo necesita. Yo lo he seguido haciendo, pero Israel es un país muy próspero. No lo necesita. Si lo necesitara, yo diría que mantuviéramos la ayuda", agregó.

Trump explicó que llegó a un acuerdo con Netanyahu, quien fue el que planteó primero la posibilidad de la interrupción de la ayuda estadounidense a Israel, un tema que se ha colado en la campaña de las elecciones de medio mandato, que se celebran este martes y en las que los republicanos se juegan el control del Congreso.

El actual memorando de ayuda militar entre Estados Unidos e Israel, firmado en 2016, contempla una aportación estadounidense de 3,800 millones de dólares anuales entre 2019 a 2028.