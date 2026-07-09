Trump anuncia que da por terminado el alto al fuego con Irán

Por otra parte, acusó al régimen iraní de 'hacer daño a su pueblo' y aseguró que hasta ahora han matado a más de 54,000 personas

En el marco de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con sede en Ankara, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio por finalizado este miércoles el alto al fuego con Irán, al asegurar que este último es "basura".

En su conferencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario republicano afirmó que no pretende "negociar más con ellos".

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", afirmó Trump.

Mencionó que no gastaría más su tiempo en entablar conversaciones y calificó a los representantes iraníes de "mentirosos".

"Por mi parte, negociar con ellos es sólo malgastar tiempo. Ellos mienten. Estábamos de acuerdo, no habrá armas nucleares. Ellos hablan con la prensa y dicen que nunca hemos hablado de esto. ¿Qué les pasa? Están majara".

"En mi opinión, esto ha terminado. Creo que (los negociadores) están perdiendo el tiempo. Ellos (los iraníes) son un grupo de mentirosos"

Por otra parte, acusó al régimen iraní de "hacer daño a su pueblo" y aseguró que "hasta ahora han matado a 54,000 personas que estaban protestando".

"Cuando te preguntas por qué (los manifestantes) no se han hecho con el poder, es porque están muertos. Los han matado. Nadie se hará con el poder. No tienen fusiles, y el otro bando tiene metralletas y los matan", aseguró Trump.

Dichas declaraciones se producen tras los más recientes intercambios de hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

Fuerzas estadounidenses atacaron Irán anoche en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.