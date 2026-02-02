Trump anuncia negociaciones con Cuba tras bloqueo de petróleo

El mandatario señaló que Cuba atraviesa una situación crítica al no contar con Venezuela, y que las autoridades cubanas tendrían que negociar con Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que mantiene negociaciones con los líderes de Cuba para alcanzar un acuerdo tras imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. Trump aseguró que confía en lograr un entendimiento con La Habana, en medio de la grave crisis económica, energética y social que atraviesa el país.

Motivos y contexto de la negociación

El mandatario señaló que Cuba atraviesa una situación crítica al no contar con el respaldo de Venezuela, y que las autoridades cubanas se verían obligadas a negociar con Washington por la falta de petróleo.

"No tiene por qué ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente acudirían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo… Su situación es muy grave para Cuba", dijo desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

Intervención de México en el suministro de petróleo

Trump reveló que fue él quien solicitó personalmente a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que frenara el envío de crudo a la isla, y que esta aceptó la petición. Esta acción se produce en un contexto donde Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, hecho que el Gobierno de La Habana condenó enérgicamente.

Ayuda humanitaria y vías diplomáticas

Por su parte, la presidenta Sheinbaum anunció que México enviará esta semana ayuda humanitaria a Cuba, incluyendo alimentos y otros productos básicos, mientras continúa explorando "por todas las vías diplomáticas" la posibilidad de retomar el suministro de petróleo a la isla. Estas acciones buscan aliviar la crisis que afecta a millones de cubanos y evitar un colapso mayor.

Perspectivas y próximos pasos

Las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba continúan bajo un clima tenso, marcado por sanciones, bloqueos y la delicada situación energética en la isla. La expectativa es que en los próximos días se den más detalles sobre los avances del diálogo y sobre la forma en que ambos gobiernos buscarán un acuerdo que evite un deterioro humanitario más profundo.