Trump anuncia fondos del Pentágono para producir chips en EUA

La compañía se dedica a la extracción y procesamiento de minerales industriales, entre ellos cuarzo de alta pureza utilizado en la industria de semiconductores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes una inversión del Pentágono por 1,500 millones de dólares para impulsar la producción de semiconductores en Carolina del Norte, durante un mitin en el que combinó promesas de desarrollo industrial con llamados a respaldar a los republicanos en las elecciones legislativas.

El mandatario presentó los recursos como un impulso para la economía estatal, aunque durante su intervención no detalló qué instalaciones recibirían el financiamiento, cuándo comenzaría a ejercerse ni cuántos empleos generaría.

Wolfspeed había anunciado un préstamo condicionado por el mismo monto

El anuncio tiene como antecedente un compromiso de financiamiento comunicado el 7 de octubre por Wolfspeed, fabricante de semiconductores con sede en Durham, Carolina del Norte. La empresa informó entonces que la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono le ofreció un préstamo condicionado de hasta 1,500 millones de dólares, con un plazo de 30 años.

El programa contempla fortalecer la producción estadounidense de materiales de carburo de silicio y dispositivos semiconductores de potencia, con aplicaciones en defensa, comunicaciones, industria aeroespacial e infraestructura crítica.

Sin embargo, el compromiso de préstamo no representa un desembolso inmediato. Wolfspeed señaló que su ejecución depende de revisiones, autorizaciones y la negociación de acuerdos definitivos. Durante el mitin no se aclaró si Trump se refería a ese financiamiento o a una operación adicional.

Sibelco prepara otro proyecto para la cadena de semiconductores

En el mismo encuentro, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, anunció que Sibelco construirá una planta en Carolina del Norte para apoyar la producción de semiconductores. No precisó el monto de la inversión, la ubicación exacta ni el calendario de construcción.

La compañía se dedica a la extracción y procesamiento de minerales industriales, entre ellos cuarzo de alta pureza utilizado en la industria de semiconductores. Su proyecto fue presentado por separado del financiamiento anunciado por el Pentágono.

Anuncios industriales en un estado clave para el Senado

La visita se produjo en plena campaña para renovar el Congreso, con Carolina del Norte como uno de los estados relevantes en la disputa por el control del Senado. Trump busca movilizar al electorado republicano mediante una gira de actos políticos por distintas regiones del país.

Aunque ganó en ese estado las elecciones presidenciales de 2016, 2020 y 2024, la competencia entre ambos partidos se mantiene, en parte por el crecimiento de las zonas metropolitanas y los cambios en la composición del electorado.

Durante su intervención, dos manifestantes interrumpieron al mandatario. El acto formó parte de una agenda que incluyó una visita previa a Kansas y contempla recorridos por Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Míchigan y Texas.