Internacional

Trump anuncia alto al fuego de diez días entre Israel y el Líbano

Por: Diana Leyva

16 Abril 2026, 09:54

El mandatario republicano confirmó el pacto después de mantener unas 'excelentes conversaciones' con las autoridades de ambos países

El presidente de los Estados UnidosDonald Trump, anunció este jueves un alto al fuego de diez días entre Israel y Líbano.

A través de redes sociales, el mandatario republicano confirmó el pacto después de mantener unas "excelentes conversaciones" entre el presidente de LíbanoJoseph Aoun, y el primer ministro Benjamín Netanyahu.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este). El martes, ambos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D. C., con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin' Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera. He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!"

President Donald J. Trump announces a 10-day ceasefire between Lebanon and Israel.

"It has been my Honor to solve 9 Wars across the World, and this will be my 10th, so let's, GET IT DONE!" pic.twitter.com/YujXwyUReM

— The White House (@WhiteHouse) April 16, 2026

 

- Información en proceso -

