Trump anuncia 10% aranceles a países que negocien con Groenlandia

Estados Unidos aplicará nuevos aranceles a países europeos mientras no haya un acuerdo por Groenlandia, anunció Donald Trump

El presidente de EUA, Donald Trump, ha anunciado un nuevo conjunto de aranceles para un grupo de países que exportan bienes a EUA, los cuales entrarían en vigor a partir del 1 de febrero.

De acuerdo con el mandatario, estas medidas comerciales se mantendrán vigentes hasta que “se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia” por parte de EUA, un territorio autónomo que actualmente forma parte del Reino de Dinamarca.

A través de publicaciones en redes sociales, Trump aseguró que países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán pagar un arancel del 10% sobre “todos y cada uno” de los productos que envíen a EUA.

El propio presidente señaló que este porcentaje aumentará hasta el 25% a partir del 1 de junio, en caso de que no exista un avance en las negociaciones relacionadas con Groenlandia.

Trump ha justificado la medida al argumentar que Groenlandia representa un punto estratégico para la seguridad nacional y la estabilidad global, debido a su ubicación geopolítica y al interés de otras potencias internacionales en la región.

Francia y Reino Unido rechazan amenazas arancelarias de Trump

Las amenazas del presidente de EUA, Donald Trump, de imponer aranceles a países aliados por la situación de Groenlandia han generado reacciones de rechazo por parte de líderes europeos, entre ellos los jefes de gobierno de Francia y el Reino Unido.

Macron expresa respaldo a Groenlandia y Dinamarca

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que su país mantiene su compromiso con la soberanía e independencia de las naciones, al expresar su apoyo a Groenlandia y Dinamarca.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Macron señaló que “ninguna intimidación ni amenaza nos influirá”, al calificar como “inaceptables” las amenazas arancelarias formuladas por el mandatario estadounidense.

“El presidente francés indicó que los europeos responderán de manera unida y coordinada en caso de que estas medidas se confirmen”, y añadió que se asegurarán de que “se respete la soberanía europea”.

Reino Unido califica la medida como errónea

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, describió la amenaza de imponer aranceles a aliados de EUA como “completamente errada”.

Starmer reiteró que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y que su futuro corresponde a los groenlandeses y daneses. Además, subrayó que la seguridad del Ártico es un asunto que compete a toda la OTAN.

El primer ministro británico sostuvo que aplicar aranceles entre aliados para abordar temas de seguridad colectiva dentro de la OTAN no es una vía adecuada, y adelantó que el asunto será tratado directamente con la administración estadounidense.

Las declaraciones de Macron y Starmer se producen luego de que Trump condicionara la imposición de aranceles a países europeos a la posibilidad de alcanzar un acuerdo relacionado con Groenlandia.

A modo de recordatorio, los aranceles son impuestos que se aplican a los bienes importados y, por lo general, son pagados al gobierno por las empresas que introducen productos extranjeros al país, lo que puede traducirse en un aumento de costos para consumidores y cadenas de suministro.

El anuncio ha generado reacciones en Europa y ha reavivado el debate sobre el impacto de las políticas comerciales de EUA en sus relaciones con aliados históricos, así como las posibles repercusiones económicas a corto y mediano plazo.