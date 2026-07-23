Trump analiza posible ataque contra yihadistas en Mali

Donald Trump evalúa una operación militar contra un grupo afiliado a Al Qaeda en Mali, según un reporte del Washington Post

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza la posibilidad de autorizar una operación militar contra un grupo yihadista vinculado a Al Qaeda en Mali, de acuerdo con información publicada este miércoles por The Washington Post, que cita a altos funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.

La propuesta aún se encuentra en evaluación y, según el diario, ha generado opiniones divididas dentro del Gobierno estadounidense sobre la conveniencia de una nueva intervención militar en el continente africano.

De acuerdo con la publicación, uno de los principales impulsores de la iniciativa es Sebastian Gorka, director sénior de contraterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional, quien respalda la posibilidad de actuar contra los grupos extremistas que operan en Mali.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha confirmado si el presidente aprobará una acción militar, aunque reiteró que Estados Unidos mantiene su llamado a los gobiernos del norte y oeste de África para fortalecer la lucha contra el terrorismo en la región.

Mali podría convertirse en el octavo país con ataques ordenados por Trump

En caso de autorizarse la operación, Mali sería el octavo país donde Donald Trump ordena ataques militares desde el inicio de su segundo mandato presidencial, que comenzó en enero de 2025.

La posible ofensiva representaría un nuevo paso en la estrategia de Washington contra organizaciones extremistas que mantienen presencia en el continente africano.

Riesgo de tensión con fuerzas rusas

Uno de los factores que preocupa a las autoridades estadounidenses es la presencia de fuerzas rusas en Mali, que respaldan a la junta militar que gobierna el país mediante el denominado Cuerpo Africano.

Una intervención militar de Estados Unidos podría incrementar el riesgo de incidentes entre ambas fuerzas desplegadas en territorio maliense.

Según The Washington Post, Mali se ha consolidado como uno de los principales focos de violencia en la región del Sahel, donde operan organizaciones como el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), afiliado a Al Qaeda, además de la filial regional del Estado Islámico.

El fortalecimiento de estos grupos y la continuidad de los ataques han mantenido a Mali como uno de los escenarios más complejos de la lucha contra el terrorismo en África, mientras el Gobierno estadounidense evalúa los próximos pasos frente a esa situación.