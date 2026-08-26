Trump analiza nuevo arancel de 7.5% contra China

La administración estadounidense evalúa aplicar el gravamen por presuntas prácticas comerciales desleales, sin poner en riesgo la tregua con Pekín

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría en la mira a China con nuevos aranceles ante las acusaciones de que el país asiático ha inundado el mercado global con bienes vendidos por debajo de su valor.

De acuerdo con medios estadounidenses, que citan a tres personas familiarizadas con el asunto, señalaron que la administración analiza fijar el nuevo gravamen en 7.5%.

Dos de las fuentes indicaron que este porcentaje permitiría a Washington ejercer presión sobre Pekín sin poner en riesgo la tregua comercial de un año alcanzada entre ambos países.

La decisión también buscaría evitar afectaciones a la reunión prevista entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, que podría celebrarse a finales de septiembre en la Casa Blanca.

De concretarse, el nuevo arancel se sumaría a los gravámenes de entre 10% y 12.5% anunciados en julio contra productos de 60 países.

Trump justificó entonces esas medidas al acusar a dichas naciones de no aplicar de manera efectiva una prohibición sobre bienes elaborados mediante trabajo forzoso.

Hasta ahora, no está claro si Washington también está cerca de tomar una decisión respecto a las investigaciones abiertas contra otras economías por presuntas prácticas comerciales desleales.

Entre los países bajo revisión se encuentran México, la Unión Europea, Japón, India, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur, Suiza, Noruega, Camboya y Bangladesh.

La posible medida contra China representaría además un intento de la administración Trump por sortear las restricciones impuestas por la Corte Suprema, luego de que el máximo tribunal estadounidense anuló su plan para establecer un amplio esquema de aranceles elevados.

Tras ese fallo, el gobierno estadounidense anunció en marzo el inicio de investigaciones formales sobre el exceso de capacidad industrial y las regulaciones relacionadas con el trabajo forzoso en China y otras economías.

Por ahora, la Casa Blanca no ha confirmado de manera oficial la imposición del nuevo arancel, por lo que la medida permanece bajo análisis mientras Washington busca mantener la presión comercial sobre Pekín sin poner en riesgo las negociaciones entre ambas potencias.