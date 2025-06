Trump amenaza con cortar los contratos con Musk tras su disputa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con la posibilidad de retirar todos los subsidios y contratos gubernamentales cerrados con el magnate Elon Musk tras la disputa desencadenada entre ambos por el plan fiscal.

El 'bromance' entre Donald Trump y Elon Musk se derrumbó de forma estrepitosa este jueves a plena vista del público entre acusaciones mutuas y tras la ofensiva lanzada por el empresario contra el plan fiscal del presidente de Estados Unidos.

Musk incluso se atribuyó la victoria de Trump en las elecciones de 2024: "Sin mí Trump habría perdido, los demócratas hubieran controlado la Cámara de Representantes y los republicanos se habrían quedado en 51-49 en el Senado", dijo en X.

El desencadenante que dinamitó la alianza entre dos socios que hasta ahora parecían inseparables fue el plan fiscal impulsado por Trump, que según la Oficina Presupuestaria del Congreso, un ente no partidista, incrementará la deuda del país en 2,4 billones de dólares durante la próxima década.

La relación entre los dos controvertidos personajes, no obstante, ha sido desde hace años una montaña rusa.

Antes de las presidenciales de 2016, que Trump ganó, Musk (consejero delegado de Tesla y SpaceX y propietario de X y xAI entre otras empresas) declaró a la cadena CNBC que pensaba que el político y empresario no era "el mejor tipo" para el cargo de presidente.

"No parece tener el tipo de personalidad que refleje bien a Estados Unidos", dijo.

Tras esa victoria electoral, Musk aceptó participar en un consejo asesor que Trump creó, pero tras su decisión de retirar en 2017 a EUA del Acuerdo de París sobre la crisis climática se distanció del mandatario.

Cuando finalmente Trump regresó a la Casa Blanca el pasado enero, el presidente recompensó a Musk con la dirección del todopoderoso Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la entidad encargada de recortar de forma drástica el gasto público federal y con acceso a información vital del país.

Pero el controvertido plan fiscal ha hecho realidad lo que muchos analistas anticipaban desde hacía tiempo: que el ego de los dos personajes era demasiado grande para permitir una coexistencia pacífica.

El martes, Musk calificó de "abominación repugnante" dicho proyecto fiscal y hoy dio un paso más y en su red social acusó al presidente de mentir cuando este dijo que había estado al tanto de sus pormenores.

"¡Falso. No me enseñaron este proyecto de ley ni una sola vez", dijo Musk en X poco después de que Trump pareciera dar por terminado ese imposible 'bromance': "Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así", señaló en la Casa Blanca.

