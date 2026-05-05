Trump amenaza con 'borrar de la faz de la Tierra' a Irán

El pasado 7 de abril, Trump ya había advertido sobre consecuencias catastróficas si no se alcanzaba un acuerdo con Irán para frenar el conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que su país responderá con fuerza si Irán ataca embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico, incluso con acciones que podrían 'borrarlo de la faz de la Tierra'.

La declaración fue realizada durante una entrevista telefónica con Fox News, según informó el corresponsal en Israel, Trey Yingst.

Advertencia en medio de tensión militar

Trump aseguró que Estados Unidos cuenta con armamento más avanzado que en el pasado y describió el despliegue en la zona como una de las mayores maniobras militares realizadas.

Asimismo, sostuvo que Irán se ha mostrado "más flexible" en el marco de las negociaciones recientes.

Operativo en el estrecho de Ormuz

El mandatario anunció el domingo una operación para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, después de que Irán bloqueara el paso como respuesta al conflicto en curso.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó este lunes que logró facilitar el tránsito de dos embarcaciones comerciales, además de destruir seis lanchas rápidas iraníes que intentaron impedir la operación.

Antecedentes de declaraciones

El pasado 7 de abril, Trump ya había advertido sobre consecuencias catastróficas si no se alcanzaba un acuerdo con Irán para frenar el conflicto, poco antes de que Washington aceptara un alto el fuego temporal de dos semanas en la ofensiva.