Trump amenaza con aranceles si Sheinbaum no frena migración

El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano, Donald Trump, lanzó una advertencia hacia México en un reciente evento de campaña en Raleigh, Carolina del Norte.

Trump afirmó que, si resulta electo nuevamente en 2024, impondrá un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas si el país no reduce el flujo migratorio y de drogas hacia Estados Unidos.

Este mensaje, dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, resalta uno de los temas prioritarios en su campaña: la seguridad fronteriza.

🇺🇸🇲🇽 Donald Trump threatens Sheinbaum with tariffs on all of Mexico’s exports to the U.S. if she doesn’t “stop this onslaught of criminals and drugs coming into the US."



