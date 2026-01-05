Trump amenaza a Petro y sugiere intervención militar en Colombia

El mandatario estadounidense indicó que el país suramericano está liderado por un hombre que, según él, hace droga y la vende a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo 4 de enero duras advertencias a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, durante un vuelo a bordo del Air Force One. La controversia surge tras los ataques estadounidenses en Venezuela del sábado 3 de enero, que culminaron con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y plantean un posible despliegue militar en Colombia.

Trump acusa a Petro de fabricar droga

Durante la conferencia, Trump acusó a Petro de “fabricar cocaína” y afirmó que Colombia se encuentra “enferma”, comparando la situación con la de Venezuela. El mandatario estadounidense indicó que el país suramericano está liderado por un hombre que, según él, “hace cocaína y la vende a Estados Unidos”.

“Y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjenme decirlo”, remarcó Trump. Además, agregó que Petro posee “fábricas de cocaína”, pero aseguró que estas operaciones “no continuarán por mucho tiempo”.

Estas declaraciones han elevado la tensión diplomática entre ambos países, generando preocupación sobre la posibilidad de una intervención estadounidense directa.

Posible operación militar de Estados Unidos en Colombia

Al ser cuestionado sobre un eventual operativo militar en Colombia, Trump respondió de manera afirmativa: “Suena bien para mí, sí”.

Estas declaraciones se producen un día después de la operación en Venezuela, donde fuerzas estadounidenses atacaron varios puntos estratégicos y capturaron a Maduro, lo que ha sido calificado por Petro como un “secuestro”.

Durante la rueda de prensa del sábado 3 de enero en Florida, Trump también envió advertencias personales a Petro, indicándole que debe “cuidarse el trasero”. Este tipo de mensajes refuerza la percepción de un aumento en la presión estadounidense hacia gobiernos de la región que consideran adversos a sus intereses.

#Atención | “Colombia está gobernada por un enfermo, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo”, dice a esta hora el Presidente Donald Trump a bordo del Air Force One en su regreso a Washington DC, agregando que "le suena bien la idea de una operación militar en Colombia". pic.twitter.com/AqBGziNXEa — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 5, 2026

Respuesta de Gustavo Petro a las amenazas

El presidente colombiano ha sido uno de los mayores críticos de Donald Trump y ha cuestionado el despliegue militar estadounidense en la región, acusando a Estados Unidos de mantener una “actitud imperial” bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. En X, Petro calificó la captura de Maduro como un “secuestro” y aseguró que se trata de una acción sin base legal que atenta contra la soberanía de Venezuela.

“Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial”, escribió Petro, reforzando su postura en contra de lo que considera intervenciones unilaterales de Estados Unidos en América Latina. A pesar de no reconocer formalmente la reelección de Maduro en 2024, denunciada como fraudulenta por la oposición, Petro mantiene cercanía política con el chavismo y defiende la soberanía regional frente a acciones externas.

El Papa rechaza la retención de Nicolas Maduro.



Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro.



Condené las detenciones políticas de opositores en Venezuela y pedí una amnistía general para todos, pero… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 4, 2026

Impacto regional y diplomático

El intercambio de acusaciones y amenazas entre Trump y Petro intensifica la tensión en América Latina, un escenario ya marcado por operaciones militares recientes y disputas sobre la lucha contra el narcotráfico. Expertos en seguridad advierten que este tipo de declaraciones podrían escalar rápidamente la crisis diplomática y generar inestabilidad en la región.

Organismos internacionales y líderes latinoamericanos han señalado la importancia de respetar la soberanía de los Estados y de evitar acciones unilaterales que puedan desestabilizar el continente. La comunidad internacional seguirá de cerca la situación, considerando que la política estadounidense hacia Colombia y Venezuela podría redefinir las relaciones regionales en los próximos meses.