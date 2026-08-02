Trump amenaza a Irán y aumentan tensiones en Medio Oriente

Donald Trump advirtió nuevos ataques contra Irán mientras se intensifican los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, Kuwait y la Franja de Gaza

La tensión en Medio Oriente volvió a aumentar luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que su gobierno continuará con acciones militares contra Irán, mientras se registraron nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz, ataques con drones en Kuwait y una ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

El escenario mantiene en alerta a varios países de la región debido al riesgo de una mayor escalada del conflicto.

Trump advierte nuevos ataques

Durante una reunión con integrantes de su gabinete en Camp David, Trump aseguró que Estados Unidos seguirá actuando con firmeza contra Irán y afirmó que la República Islámica enfrentará una respuesta contundente hasta modificar su comportamiento.

La Casa Blanca acusó a Teherán de incumplir un acuerdo de tregua alcanzado semanas atrás y responsabilizó al gobierno iraní de atacar embarcaciones comerciales y provocar la muerte de militares estadounidenses.

Además, el Departamento de Estado emitió nuevas alertas de seguridad para ciudadanos estadounidenses en diez países de Medio Oriente, recomendando extremar precauciones ante posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y otras afectaciones derivadas de la crisis.

Las autoridades kuwaitíes informaron que sus fuerzas respondieron a una nueva ofensiva con drones atribuida a Irán, la cual alcanzó varias instalaciones estratégicas, incluida una estructura gubernamental en el norte del país.

El Ministerio de Defensa señaló que no se registraron víctimas, aunque continúan las labores de evaluación de daños y vigilancia ante posibles nuevos ataques.

La Marina británica confirmó que un petrolero fue alcanzado por un proyectil mientras navegaba cerca de Omán, lo que ocasionó daños en la sala de máquinas de la embarcación.

Horas después también se reportó una explosión cercana a otro buque que transitaba por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. En ambos casos no hubo personas lesionadas.

Las autoridades marítimas mantienen el monitoreo de la zona, donde en las últimas semanas se han incrementado los riesgos para la navegación.

Israel intensifica ofensiva en Gaza

Mientras tanto, Israel lanzó nuevos ataques sobre la Franja de Gaza, donde autoridades sanitarias locales reportaron al menos cuatro personas fallecidas y decenas de heridos.

Las operaciones militares ocurrieron después de que Hamás anunciara su disposición a desarmarse como parte de un posible acuerdo para poner fin al conflicto, aunque persisten diferencias entre las partes sobre la implementación del plan.

El Ejército israelí informó que atacó objetivos vinculados con Hamás y destruyó varios centros de almacenamiento utilizados por el grupo armado.

El alto el fuego impulsado por Estados Unidos contempla el desarme de Hamás, el retiro gradual de las fuerzas israelíes de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Sin embargo, algunos sectores políticos israelíes mantienen su rechazo al acuerdo, mientras Egipto, uno de los principales mediadores, reconoció la disposición mostrada por Hamás para avanzar en el proceso de paz.

La crisis también se extendió a otros puntos de Medio Oriente. Los rebeldes hutíes anunciaron un bloqueo marítimo que obligó a varios buques saudíes a modificar su ruta, mientras que en el sur de Líbano continúan las operaciones militares israelíes contra posiciones vinculadas con Hezbollah.

Las autoridades de Líbano e Israel mantienen conversaciones para alcanzar nuevos acuerdos de seguridad, aunque los enfrentamientos registrados en los últimos días reflejan que la situación regional continúa siendo altamente volátil.