Trump amenaza a Irán con más bombas 'sobre sus cabezas'

El presidente advirtió este miércoles a Irán de que el texto del acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra 'no es definitivo'

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este miércoles a Irán de que el texto del acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra "no es definitivo" y que si Teherán "no se comporta", volverá a "lanzar bombas justo en medio de sus cabezas".

"El texto (del acuerdo) no es definitivo. Es un memorando de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas. Si no me gusta, si no se comportan, volveremos a bombardear, ¿ok? Porque no se han comportado durante 47 años", dijo al inicio de una reunión bilateral con el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi.

El encuentro tuvo lugar al margen de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, que comenzó el lunes y se clausura este miércoles, y a dos días de que Washington y Teherán firmen, como está previsto, dicho memorando en Suiza.

"Nadie sabe qué contiene, pero es muy fuerte, y la mayoría de la gente parece estar contenta", añadió el líder republicano.

Trump insistió en desmentir que dicho documento incluya un fondo de inversión de 300,000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán, según se ha filtrado en la prensa: "No vamos a invertir. Es una historia falsa", añadió.

Su mensaje dejó claro además que no está pidiendo a los países del Golfo que inviertan en Irán: "No lo he hecho. Si lo hacen, perfecto, pero me parece que no lo volverán a hacer durante un buen tiempo, hasta que aprendan cómo deben actuar. Al final, es una cuestión de comportamiento. Pero nosotros no vamos a invertir", sostuvo.

Dicho documento, según sus palabras, tampoco contiene un levantamiento inmediato de sanciones: "Se tienen que portar bien", insistió.