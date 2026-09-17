Trump amenaza con aranceles a Europa si Canadá se asocia a la UE

El presidente de EUA calificó como un acto hostil que el bloque europeo integre a Canadá como miembro especial y advirtió posibles medidas comerciales

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Europa con "grandes aranceles" o con dejar de comerciar con el bloque europeo si nombran a Canadá miembro especial de la Unión Europea (UE).

Esta amenaza fue realizada durante una rueda de prensa en Carolina del Norte, en donde afirmó que la integración de Canadá a la UE sería un "acto hostil" y que impondría "serios aranceles" para frenar a Europa.

"Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial", agregó Trump, quien cuestionó así la posibilidad de que el país norteamericano estreche sus vínculos con la UE.

Las declaraciones de Trump se dan después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteara ante el Parlamento Europeo el "abrir la puerta" a Canadá para que se convierta en el primer "miembro asociado" de la UE.

De concretarse, esta fórmula le permitiría estrechar la cooperación entre ambas zonas en áreas como tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.

Asimismo, esta propuesta de la Unión Europea se da después de que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aclarara el pasado domingo que su administración no busca que el país se convierta en miembro de la UE, sino buscar impulsar una "alianza única" con el bloque, basada en valores, prioridades e intereses compartidos.

Actualmente el estatus de "miembro asociado" no existe como categoría en los tratados de la UE, por lo que, en caso de que se cree dicha categoría, tendría que negociarse sus condiciones y ser respaldada por los 23 Estados miembros.

Canadá y la UE ya mantienen acuerdos comerciales y de cooperación en defensa, en un proceso de acercamiento que se ha intensificado ante las tensiones comerciales con Estados Unidos.

La iniciativa cuenta además con un amplio respaldo entre los canadienses. Una encuesta de Abacus Data divulgada el lunes señala que el 81 % apoya una mayor integración con la UE sin que Canadá se convierta en miembro del bloque, mientras que el 80 % respalda profundizar la cooperación estratégica en política exterior, defensa y economía.