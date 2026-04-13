Trump amenaza a China con aranceles del 50% por Irán

Estados Unidos advierte sanciones comerciales si China entrega misiles a Irán; tensiones escalan en medio de negociaciones fallidas con Teherán

El presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles del 50 por ciento a las importaciones de China si se confirma que el gobierno asiático planea suministrar armamento a Irán.

La advertencia fue lanzada durante una entrevista con Fox News, luego de que CNN informara que la inteligencia estadounidense considera que Beijing prepara la entrega de sistemas de misiles antiaéreos a Teherán.

“Dudo que lo hicieran, porque tengo una buena relación y creo que no lo harían”, declaró Trump. No obstante, advirtió: “Si los sorprendemos haciendo eso, se les impone un arancel del 50 por ciento, lo cual es una cantidad asombrosa”.

Escalada de tensiones

Un día antes, el mandatario ya había endurecido su postura ante la prensa en la Casa Blanca, al señalar que “si China hace eso, China va a tener grandes problemas”.

La posible transferencia de armamento se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica, donde Washington busca frenar el fortalecimiento militar de Irán en Medio Oriente.

Trump tiene previsto viajar en mayo a Beijing para reunirse con el presidente Xi Jinping, en un encuentro que podría ser clave para abordar la relación bilateral y las preocupaciones de seguridad internacional.

En paralelo, delegaciones de Estados Unidos e Irán concluyeron sin acuerdos una ronda de negociaciones celebrada en Islamabad, tras más de 20 horas de reuniones.