Trump: aliados de la OTAN no entienden nada sin presión fuerte

El republicano reiteró sus señalamientos hacia la Alianza Atlántica por lo que considera una falta de respaldo en el contexto del conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas este jueves contra sus socios de la OTAN, al señalar que, a su juicio, estos "no entienden nada" si no se les somete a presión.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario expresó su inconformidad al asegurar que ni siquiera la propia OTAN, a la que calificó como "muy decepcionante", reaccionó adecuadamente sin ser presionada.

Trump cuestiona respaldo de la OTAN

El republicano reiteró sus señalamientos hacia la Alianza Atlántica por lo que considera una falta de respaldo en el contexto del conflicto con Irán. Estas declaraciones se produjeron un día después de su reunión en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Luego del encuentro sostenido el miércoles, Trump —quien en diversas ocasiones ha advertido sobre la posibilidad de abandonar el bloque— volvió a manifestar en Truth Social que la OTAN "no estuvo presente" cuando la necesitó y anticipó que tampoco lo estará en futuras ocasiones.

Tensión por conflicto en el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense ha dejado ver una creciente molestia ante la negativa de varios países aliados de integrarse a una coalición militar destinada a reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

Desde la perspectiva de varias naciones europeas, este conflicto no corresponde a sus intereses directos, lo que ha generado fricciones dentro de la alianza.

Por su parte, Mark Rutte declaró el miércoles en una entrevista con CNN que Trump se mostró "claramente decepcionado" con la OTAN, aunque también consideró que el presidente estadounidense mantuvo una actitud "receptiva" durante la reunión.

Alto el fuego y reapertura estratégica

El encuentro entre ambos líderes se llevó a cabo después de que Washington y Teherán alcanzaran un acuerdo de alto el fuego de dos semanas, el cual contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita una proporción significativa del petróleo y gas natural a nivel mundial.