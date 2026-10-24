Trump afirma que México y EUA están cerca de acuerdo arancelario

Sheinbaum declaró el martes que ambos países están "muy cerca" de un acuerdo, aunque reconoció que "todavía hay algunos temas" pendientes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que está "muy cerca" de alcanzar un acuerdo comercial con México para reducir los aranceles, en línea con lo expresado el martes por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Estamos muy cerca de un acuerdo con México. Será un acuerdo muy bueno, espero que para ellos también. Y lo mismo con Canadá. Están trabajando duro para tener un acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos las de ganar", respondió al ser preguntado por las palabras de la mandataria mexicana.

Sheinbaum declaró el martes que ambos países están "muy cerca" de un acuerdo, aunque reconoció que "todavía hay algunos temas" pendientes.

Los principales aranceles estadounidenses que afectan actualmente a México son del 50 % sobre el acero y el aluminio y del 25 % sobre los automóviles, con algunas excepciones.

El lunes, durante un mitin en Kansas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, Trump aseguró que pronto habrá un "gran" acuerdo con México para reducir el déficit comercial estadounidense con el país vecino.