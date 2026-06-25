Trump afirma que Irán 'se está portando muy bien'

Trump asegura que Irán acepta sus condiciones en negociaciones de paz, mientras advierte posibles bombardeos si no hay acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán ha mostrado una actitud favorable durante las negociaciones para poner fin a la guerra, al afirmar que el país “está aceptando todo” lo que él solicita.

Las declaraciones fueron realizadas a su salida de una reunión con senadores republicanos en el Capitolio, donde destacó el comportamiento del gobierno iraní en el contexto de los diálogos en curso.

“Irán se está portando muy bien. Están aceptando todo lo que yo quiero”, expresó el mandatario ante medios de comunicación.

Advertencia de posibles acciones militares

En medio de estas negociaciones, Trump matizó su postura al señalar que Irán “tiene que” aceptar las condiciones propuestas por Washington, advirtiendo que, en caso contrario, Estados Unidos podría retomar acciones militares contra la república islámica.

El señalamiento deja ver la presión que ejerce la administración estadounidense en las conversaciones de paz, en un escenario marcado por la tensión tras el conflicto iniciado meses atrás.

Mensaje sobre el estrecho de Ormuz

Horas antes de sus declaraciones en el Capitolio, el presidente había lanzado una advertencia adicional a través de su red social Truth Social, relacionada con el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Trump afirmó que Irán informó a Estados Unidos que no se están aplicando cargos a los buques que circulan por esa vía estratégica, desmintiendo reportes que señalaban lo contrario.

“Irán ha informado a Estados Unidos que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz”, escribió.

Asimismo, advirtió que si esa información resultara falsa, las negociaciones se cancelarían de manera inmediata.

El mandatario también aseguró que Estados Unidos no ha realizado transferencias económicas hacia Irán ni ha liberado fondos que pertenezcan a ese país, en el marco de las conversaciones diplomáticas.