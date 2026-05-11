Trump afirma que Irán 'no se reirá más' de Estados Unidos

Trump lanzó un mensaje contra Irán en el que aseguró que el país “ya no se reirá más” de Estados Unidos, en medio de tensiones y negociaciones en golfo Pérsico

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró este domingo que Irán “no se reirá más” de su país, en un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el contexto de crecientes tensiones diplomáticas y militares en el golfo Pérsico.

Trump afirmó que el país persa ha “golpeado” a Estados Unidos durante casi cinco décadas y lanzó duras acusaciones sobre su papel en distintos conflictos y ataques, en un discurso marcado por la confrontación.

Declaraciones en medio de negociaciones con Irán

Las declaraciones del mandatario se produjeron mientras se reporta que Irán habría respondido a una propuesta de paz impulsada por Washington, presentada para intentar poner fin a la guerra en la región del golfo Pérsico.

De acuerdo con la información difundida, el contenido de la respuesta iraní aún no ha sido revelado, lo que mantiene la incertidumbre sobre el avance de las negociaciones.

En paralelo, Trump reiteró en una entrevista televisiva que Estados Unidos mantiene capacidad de ataque sobre “objetivos” iraníes y aseguró que gran parte de las metas estratégicas ya habrían sido alcanzadas.

El presidente también mencionó el seguimiento de las reservas de uranio enriquecido de Irán, un punto clave en las negociaciones internacionales, y afirmó que Washington estaría atento a cualquier movimiento en torno a estos materiales.

Las declaraciones del mandatario republicano incluyen críticas a administraciones anteriores de Estados Unidos, a las que responsabilizó de haber permitido el fortalecimiento del programa iraní en el pasado.