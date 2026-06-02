Trump afirma que Irán no notificó pausa en negociaciones con EUA

Trump señaló que Irán no comunicó oficialmente la suspensión del diálogo con Washington y restó importancia a la continuidad de las conversaciones diplomáticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su gobierno no ha recibido notificación formal por parte de Irán sobre una eventual suspensión de las negociaciones bilaterales, luego de reportes difundidos por medios estatales iraníes.

De acuerdo con dichos informes, Teherán habría decidido pausar el diálogo en respuesta a recientes tensiones regionales vinculadas a ataques en Medio Oriente. Sin embargo, la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente ningún cambio en el proceso de negociación.

En una entrevista telefónica con NBC News, Trump respondió que “no nos han informado de eso”, en referencia a la supuesta suspensión de las conversaciones mediadas por terceros países.

El mandatario añadió que la situación no implica necesariamente el colapso del proceso diplomático ni una escalada inmediata del conflicto, aunque advirtió que Estados Unidos mantiene su estrategia de presión en la región.

Negociaciones y tensiones regionales

Las conversaciones entre Washington y Teherán han estado acompañadas de un clima de tensión militar en Medio Oriente, con intercambios de ataques recientes y acusaciones cruzadas entre ambas partes y sus aliados.

Según lo reportado, el equipo negociador iraní habría comunicado la suspensión de los diálogos a través de canales indirectos, argumentando acciones militares en la región como motivo de la decisión.

En otra entrevista con CNBC, Trump restó importancia a un eventual estancamiento del proceso diplomático, asegurando que no representa una prioridad inmediata para su administración.

El presidente también reiteró que Estados Unidos continuará evaluando sus medidas de seguridad y presión estratégica en la región, mientras persisten las tensiones con Irán e Israel.