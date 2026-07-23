Trump afirma que Irán aún no está listo para un acuerdo

Donald Trump aseguró que Irán aún no está preparado para un acuerdo nuclear y advirtió que responderá por la muerte de militares estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán todavía no está preparado para concretar un acuerdo sobre su programa nuclear que permita poner fin al conflicto, al considerar que las autoridades iraníes cambian constantemente las condiciones de las negociaciones.

Durante un mitin celebrado en el estado de Georgia, el mandatario afirmó que, aunque la República Islámica busca alcanzar un entendimiento tras los recientes enfrentamientos, aún no existe la disposición necesaria para concretarlo.

El presidente sostuvo que Teherán ha mostrado interés en negociar debido a la presión que enfrenta, pero aseguró que las conversaciones no avanzan porque, según él, el gobierno iraní modifica los acuerdos una vez alcanzados.

"Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", declaró Trump durante su discurso.

Homenaje a militares estadounidenses

Antes de viajar a Georgia, Trump participó en una ceremonia realizada en la base aérea de Dover, en Delaware, donde recibió con honores los cuerpos de cuatro militares estadounidenses fallecidos la semana pasada durante ataques iraníes en Jordania e Irak.

Las muertes representan las primeras bajas registradas desde la ruptura del alto el fuego entre ambas naciones.

Previo al acto, el mandatario aseguró ante medios de comunicación que Irán "pagará con creces" por la muerte de los soldados estadounidenses.

De acuerdo con sus declaraciones, ya son 18 los militares de Estados Unidos fallecidos desde el inicio de la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El mes pasado, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, reabrir el paso por el estrecho de Ormuz y crear condiciones para negociar el programa nuclear iraní.

Sin embargo, la tregua terminó y ambas naciones han mantenido intercambios de ataques durante las últimas dos semanas.

Trump minimiza la duración del conflicto

A pesar del incremento de las tensiones, Trump insistió en restar gravedad a la situación y comparó la guerra con conflictos prolongados como los de Vietnam e Irak, que se extendieron durante cerca de dos décadas y provocaron miles de bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Mientras continúan los enfrentamientos, el mandatario reiteró que considera inevitable que Irán termine aceptando un acuerdo, aunque sostuvo que ese momento todavía no ha llegado.