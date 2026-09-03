Trump afirma que Delcy Rodríguez quiere elecciones en Venezuela

Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez apoya celebrar elecciones, pero consideró que Venezuela aún no está preparada para realizarlas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, está a favor de celebrar elecciones, aunque consideró que el país todavía no cuenta con las condiciones necesarias para llevarlas a cabo.

Las declaraciones fueron realizadas en la Casa Blanca, después de que Washington alcanzara un acuerdo con el Gobierno venezolano que le otorga control sobre una parte de la explotación petrolera del país.

Ante los cuestionamientos sobre el futuro político de Venezuela, Trump señaló que tanto Estados Unidos como el Gobierno de Rodríguez quieren que se realicen comicios.

Sin embargo, el mandatario estadounidense sostuvo que Venezuela todavía no está preparada para unas elecciones, aunque expresó su expectativa de que el proceso pueda llevarse a cabo próximamente.

Trump también elogió el desempeño de Delcy Rodríguez, a quien describió como una figura respetada y aseguró que está realizando un buen trabajo al frente del Gobierno venezolano.

Acuerdo petrolero genera críticas

Las declaraciones de Trump se producen después del acuerdo mediante el cual Estados Unidos tendrá control sobre la explotación de 17 yacimientos petrolíferos venezolanos, que concentran cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El presidente estadounidense calificó previamente el pacto como un acuerdo histórico. Sin embargo, sectores críticos consideran que el convenio demuestra que Washington estaría priorizando el acceso al petróleo venezolano por encima de la democratización del país.

Trump vincula economía y elecciones

La Administración de Trump sostiene que mantiene entre sus objetivos la celebración de elecciones en Venezuela, pero plantea que antes es necesario reactivar la economía del país.

De acuerdo con la postura oficial estadounidense, el acuerdo petrolero forma parte de ese proceso de recuperación económica previo a la realización de los comicios.

Tras la captura y deposición de Nicolás Maduro en enero pasado, el Gobierno de Trump profundizó sus relaciones con la administración encabezada por Delcy Rodríguez, quien anteriormente ocupó el cargo de vicepresidenta durante el Gobierno chavista.