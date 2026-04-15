Trump afirma que conflicto con Irán se acerca a su fin

El presidente defendió la ofensiva militar iniciada en febrero, argumentando que la intervención fue necesaria para frenar el desarrollo nuclear de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el conflicto armado con Irán podría estar en su fase final, al señalar que el gobierno de Teherán ha mostrado disposición para alcanzar un acuerdo en el corto plazo.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario sostuvo que el escenario actual apunta a una posible conclusión de la guerra, luego de semanas de enfrentamientos y tensiones derivadas del programa nuclear iraní.

Trump indicó que las autoridades iraníes buscan acelerar las negociaciones, lo que podría traducirse en avances concretos en los próximos días. Incluso, dejó abierta la posibilidad de que se logre un entendimiento en las siguientes rondas de diálogo.

El mandatario adelantó que las conversaciones presenciales, que iniciaron el fin de semana, podrían retomarse en breve, en un intento por destrabar los puntos clave del conflicto.

Justifican ofensiva por amenaza nuclear

En la misma entrevista, el presidente defendió la ofensiva militar iniciada en febrero, argumentando que la intervención fue necesaria para frenar el desarrollo nuclear de Irán.

Según su postura, de no haberse ejecutado la operación militar, Teherán habría avanzado en la obtención de armamento nuclear, lo que representaría un riesgo para la seguridad internacional.

Negociaciones se trasladan a escenario internacional

Las gestiones diplomáticas han tenido como punto clave a Islamabad, donde se desarrollaron encuentros de alto nivel entre representantes de ambos países, considerados los más relevantes en décadas.

En ese contexto, el presidente Donald Trump sugirió que en los próximos días podrían registrarse movimientos importantes en la capital pakistaní, lo que refuerza la expectativa de un posible giro en las negociaciones.

El mandatario también destacó la interlocución con autoridades militares de Pakistán, particularmente con el jefe del Ejército, con quien ha mantenido comunicación en medio del conflicto.

Primeros diálogos concluyen sin acuerdo

La ronda inicial de negociaciones, encabezada por el vicepresidente estadounidense, se extendió por más de 20 horas; sin embargo, concluyó sin un acuerdo definitivo entre las partes.

Tras este encuentro, se ordenaron medidas estratégicas en la región, incluyendo el control de rutas marítimas clave, en medio de la disputa por el tránsito en el estrecho de Ormuz.

A más de siete semanas del inicio de las hostilidades, las declaraciones del presidente estadounidense apuntan a una etapa determinante, marcada por la presión diplomática y los movimientos militares en puntos estratégicos.

El desarrollo de las próximas negociaciones será clave para definir si el conflicto avanza hacia una resolución o si se prolonga la confrontación en la región.