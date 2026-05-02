Trump afirma a Congreso que agresiones contra Irán han concluido

Busca cerrar el debate sobre la necesidad de que la administración Trump requiera de la aprobación del Capitolio para la continuidad del operativo militar

La Casa Blanca dijo al Congreso en una carta enviada el viernes que las hostilidades con Irán “terminaron”, pese a la presencia continua de fuerzas armadas estadounidenses en la región.

El mensaje del presidente Donald Trump enviado al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirma que elude el plazo legal del 1 de mayo con el fin de obtener la aprobación de los miembros del Congreso a fin de continuar la guerra con Irán.

“Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado”

Con esto, busca cerrar el debate sobre la necesidad de que la administración Trump requiera de la aprobación del Capitolio para la continuidad del operativo militar.

“A pesar del éxito de las operaciones de Estados Unidos contra el régimen iraní y de los esfuerzos continuos por asegurar una paz duradera, la amenaza que representa a Irán para Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo significativa”, manifestó.

Aseguran que últimos días de cese al fuego ponen el contador de ataques en cero

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio Trump aseguraron en los últimos dos días que el alto el fuego pone el contador a cero en lo que respecta a ese permiso que estipula la ley de Poderes de Guerra.

Trump sugirió hoy además que la ley, aprobada en 1973 en las postrimerías de la guerra de Vietnam, podría ser inconstitucional y puntualizó que ningún Gobierno estadounidense ha apelado desde entonces al Congreso para mantener una operación en el exterior activa.

El plazo de 60 días teóricamente se cumple, según establecieron legisladores, en su mayoría demócratas, a partir del informe sobre el inicio de los ataques enviado por el republicano el pasado 2 de marzo, dos días después de que, junto con Israel, lanzaron sus ataques contra Irán.