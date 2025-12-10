Trump advierte sobre posibles ataques militares en México

Trump volvió a afirmar que está dispuesto a autorizar operaciones militares en México y Colombia para combatir a los cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a afirmar que está dispuesto a autorizar operaciones militares en México y Colombia para combatir a los cárteles responsables del tráfico de fentanilo.

En entrevista con Politico, respondió “sí, claro que sí” cuando se le cuestionó si extendería ataques similares a los realizados contra presuntas narcolanchas.

Expansión de ofensivas antidrogas

Trump señaló que su gobierno evalúa ampliar acciones por tierra para frenar el ingreso de drogas y criminales.

Recordó los ataques ordenados contra embarcaciones venezolanas, que suman al menos 22 operaciones en aguas internacionales y han dejado 87 muertos.

En una conferencia previa, el mandatario aseguró que cualquier nación que fabrique o distribuya drogas destinadas a Estados Unidos “está sujeta a ataque”.

“Si entran por cierto país o por cualquier país, si creemos que están construyendo fábricas, ya sea fentanilo o cocaína, cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país, está sujeto a ataque“, acusó ante medios.

No descartó tampoco una posible incursión terrestre en Venezuela y afirmó que los días de Nicolás Maduro “están contados”.

México niega intervención extranjera

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México no permitirá intervenciones militares extranjeras.

Afirmó que, aunque Trump ha ofrecido apoyo armado para combatir a los cárteles, su gobierno ha dejado claro que la seguridad en el país es responsabilidad nacional.

Trump ha mantenido presión sobre México desde su llegada al cargo en 2025, aplicando aranceles y endureciendo su discurso por la crisis del fentanilo.

Su gobierno sostiene operaciones militares como la “Lanza del Sur”, que ha destruido lanchas sospechosas y causado más de 80 muertes extrajudiciales en la región.