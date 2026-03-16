Trump advierte crisis en OTAN por estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos pidió a aliados enviar buques para mantener abierto el paso estratégico tras su cierre por Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que OTAN podría enfrentar “un futuro muy malo” si los países aliados no colaboran para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, luego de que Irán anunciara el cierre de ese paso estratégico.

En entrevista con el diario Financial Times, el mandatario estadounidense sostuvo que los países que se benefician del tránsito por esa ruta energética deberían contribuir a mantenerla abierta.

“Es apropiado que las personas que son beneficiarias del estrecho ayuden a asegurarse de que no sucede nada malo allí”, señaló, al mencionar que Europa y China dependen en gran medida del petróleo proveniente del Golfo.

Pide enviar buques de guerra

Trump solicitó a varios países que envíen buques de guerra a la zona para garantizar la seguridad del tránsito marítimo tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, de mantener cerrado el paso.

A través de su red social Truth Social, el mandatario mencionó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido como países que podrían participar en el operativo para mantener el estrecho “abierto y seguro”.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más estratégicos del comercio energético global, ya que por esa ruta transita aproximadamente el 20 por ciento del petróleo mundial cada día.

Reclamo a aliados

El presidente estadounidense también cuestionó la respuesta limitada de algunos aliados y recordó el apoyo de su país en conflictos internacionales.

“Ahora veremos si nos ayudan. Hace tiempo que he dicho que estaremos ahí para ellos, pero ellos no estarán ahí para nosotros”, afirmó, al hacer referencia al respaldo de Washington durante la guerra en Ucrania.

Trump adelantó además que podría retrasar su visita prevista a China a finales de este mes, lo que aplazaría un eventual encuentro con el presidente Xi Jinping.

El mandatario estadounidense reiteró que espera que China colabore para desbloquear el estrecho, al señalar que el país asiático obtiene cerca del 90 por ciento de su petróleo a través de esa ruta marítima.