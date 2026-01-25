Trump advierte arancel total a Canadá si pacta con China

El presidente de EUA advirtió que impondrá aranceles totales si Canadá firma un pacto con China, tras declaraciones del primer ministro Mark Carney en Davos

Las amenazas de aranceles y la tensión entre Estados Unidos y Canadá continúan.

Y es que despues de que el primer ministro de Canadá, Mark Carney afirmara en el foro de Davos, Suiza que las grandes potencias han comenzado a usar aranceles, integración comercial, infraestructura financiera y cadenas de suministro como amenazas, en una posible alucion a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100 % si concluye un acuerdo comercial con China.

Fue a través de su red social, Truth Social, que el mandatario estadounidense realizó dicha amenaza, en donde aseguró que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, "cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado".

"China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos", añadió en su mensaje.

Este mensaje se da después de la respuesta de Donald Trump en el foro de Davos, en donde afirmó que "Canadá existe gracias a Estados Unidos," el cual fue respondido por el propio Carney un día después, mencionando que los canadienses son los "dueños" en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante las tendencias autocráticas.