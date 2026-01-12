Trump advierte a Cuba: “No recibirá más petróleo ni dinero”

Donald Trump advirtió este domingo que Cuba dejará de recibir petróleo y fondos de Venezuela y le pidió llegar a un acuerdo con EUA, 'antes de que sea tarde'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este domingo una severa advertencia a Cuba, declarando que la isla ya no recibirá más petróleo ni dinero procedente de Venezuela.

Según Trump, esto es resultado de cambios recientes tras la intervención estadounidense en el país suramericano.

Acusaciones sobre la relación Cuba-Venezuela

Trump sostuvo en su red social Truth Social que durante años Cuba “ha vivido” gracias al petróleo y los recursos financieros venezolanos, a cambio de supuestos “servicios de seguridad” prestados a los “dos últimos dictadores”, en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Afirmó que esa dinámica ha llegado a su fin y recalcó: “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA! ¡CERO!”

Llamado a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”

El mandatario norteamericano urgió al gobierno cubano a llegar a un acuerdo con Estados Unidos “antes de que sea demasiado tarde”, sin especificar en detalle las condiciones, pero subrayando las consecuencias de mantener relaciones con Caracas bajo el nuevo contexto regional.

Estas declaraciones se producen en un momento de alta tensión regional tras la operación militar estadounidense en Venezuela, en la que se capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y fallecieron varios miembros de fuerzas de seguridad, incluidos cubanos según reportes oficiales.

Trump destacó que Venezuela “ya no necesita protección” de aliados como Cuba y que ahora cuenta con el respaldo militar estadounidense.