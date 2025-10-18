Trump admite que la subida de aranceles a China 'es insostenible'

El republicano insistió en que China "es un adversario muy fuerte" y agregó que se reunirá a fin de mes con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la subida del 100 % de aranceles con la que amenazó a China es "insostenible", pero afirmó que Pekín lo "obligó" a hacerlo al imponer restricciones a la exportación de tierras raras.

Trump anunció la semana pasada que incrementaría de forma "masiva" los gravámenes que ya pesan sobre importaciones chinas, lo cual podría elevar esos gravámenes a un 157 %.

Preguntado en la cadena Fox News sobre si ese número podría mantenerse y sus consecuencias para la economía estadounidense, el mandatario respondió: "No es sostenible, pero ese es el número".

"Pero me obligaron a hacerlo. (...) Creo que nos irá bien con China, pero tenemos que tener un trato justo. Tiene que ser justo", dijo Trump en un fragmento de una entrevista que será emitida el próximo domingo.

El republicano insistió en que China "es un adversario muy fuerte" y agregó que habrá que esperar a la reunión que sostendrá con su homólogo chino, Xi Jinping, a finales de mes en Corea del Sur.

"Aumenté nuestros aranceles al 100 %, además de lo que ya están pagando, lo cual es mucho peor, mucho peor. Veremos qué pasa con China. Siempre he tenido una excelente relación con Xi, pero siempre buscan una ventaja. Estafaron a nuestro país durante años", indicó Trump.

China anunció que en noviembre impondrá controles a la exportación de tierras raras, críticos para la industria tecnológica, militar y energética, y requisitos de licencia a cualquier producto que contenga partes de estos materiales provenientes de su territorio.

La represalia anunciada poco después por Trump marca el mayor desencuentro con Pekín desde que ambas potencias acordaran una tregua arancelaria para negociar una rebaja de los aranceles, que Washington elevó a 145% durante la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense tras su regreso a la Casa Blanca.

Trump y Xi mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

A pesar de las diferencias y de declarar que la reunión con su par chino podría no tener sentido, Trump y miembros de su Administración han confirmado que el encuentro sigue en pie.