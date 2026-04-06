Trump admite envío de armas a manifestantes en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el armamento se canalizó a través de kurdos durante protestas de enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que su Gobierno envió armas a manifestantes durante las protestas antigubernamentales registradas en Irán el pasado mes de enero.

En entrevista con la cadena Fox News, el mandatario explicó que el suministro de armamento se realizó a través de grupos kurdos, aunque aseguró que estos no llegaron a su destino final.

“Les enviamos muchas armas. Se las enviamos a través de los kurdos. Y creo que los kurdos se las quedaron”, declaró Trump al corresponsal extranjero jefe de la cadena, Trey Yingst.

Primera admisión pública

Se trata de la primera vez que el mandatario reconoce públicamente el envío de munición a los manifestantes iraníes, tras meses de denuncias contra la represión ejercida por el Gobierno de Irán.

Las protestas, iniciadas en enero, estuvieron motivadas por la crisis económica en la república islámica y exigían el fin del régimen de los ayatolás.

Las manifestaciones fueron sofocadas tras una fuerte represión.

Según cifras oficiales, los disturbios dejaron al menos 3,117 muertos. No obstante, organizaciones de derechos humanos como HRANA, con sede en Estados Unidos, estiman que el número de fallecidos podría superar los 7,000.

Además, la organización continúa verificando unos 11,000 casos adicionales y calcula que alrededor de 53,000 personas fueron detenidas durante la represión.

Escalada de tensiones

Durante ese periodo, Trump criticó duramente la respuesta de Teherán y llegó a amenazar con una acción militar contra el país.

El 28 de febrero, Estados Unidos llevó a cabo un bombardeo en territorio iraní en una operación conjunta con Israel, en medio de una creciente escalada de tensiones en la región.

De acuerdo con el diario The Washington Post, el mandatario también habría solicitado a los kurdos, una minoría opositora al Gobierno iraní, que eligieran entre alinearse con Estados Unidos e Israel o con Irán.

“Nos dijo que los kurdos deben elegir un bando en esta batalla”, señaló un funcionario citado por el rotativo bajo condición de anonimato.